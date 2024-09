Coumba et les rhinocéros

Coumba est une petite fille espiègle qui vit en Afrique. Elle adore disparaître de longs moments dans sa cachette secrète, le plus vieux baobab de son village, qui lui permet d'admirer les animaux majestueux de la savane. Soudain, elle entend les hommes partir chasser les rhinocéros. C'en est trop pour la fillette. Elle décide de leur donner une leçon... L'histoire d'une petite fille futée et inspirante qui a plus d'un tour dans son sac.