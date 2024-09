Les aventures d'Ulyssetacontées aux enfants

Des textes adaptés aux enfants, magnifiquement illustrés, pour partir à la découverte des aventures d'Ulysse, courageux roi d'Ithaque et époux déterminé, qui devra surmonter la foudre et les tempêtes, endurer la fureur du dieu Poséidon, déjouer la force d'un Cyclope et le chant envoûtant des Sirènes, pour retrouver son île et ceux qu'il aime. Une épopée aussi fascinante qu'éprouvante pour celui que les Grecs appelaient " l'homme aux mille ruses ".