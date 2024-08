On est heureux... Nationale 10. La route Paris-Biarritz

La Nationale 10, la route de Paris à Hendaye, l'autre route des vacances, celle du sud de l'Europe et du sud-ouest. Laurent Carré la connaît par coeur et la raconte comme personne. Accompagné par Thierry Dubois, illustrateur et grand défenseur des routes mythiques françaises, ils nous emmènent à travers les paysages de la touraine, du poitou, de la charente ou du bordelais. Une histoire de la route, mais aussi des publicités liées aux voyages, de l'accueil de l'automobiliste, de la vie des routiers. Après C'était la Nationale 7, ouvrage indispensable à tout amateur de la route vers la méditerranée, un nouvel ouvrage pour conserver la mémoire de nos routes historiques.