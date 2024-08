Guide de poche : L'anxiété

Ce sentiment d'appréhension, cette sensation de nervosité quand on craint un malheur, tout cela vous est familier ? L'anxiété, en effet, peut être accablante ! Dans un style direct, simple, empreint d'humour et étayé de nombreux exemples, l'auteur nous aide à identifier les peurs que nous pouvons tous ressentir et montre quels effets elles peuvent avoir dans notre vie. Un petit ouvrage, premier de la collection "Guide de poche" , qui nous encourage non seulement à mettre des mots sur nos peurs, mais aussi à les soumettre à Dieu pour recevoir sa paix. Un appel à détacher nos yeux des circonstances pour les fixer sur Celui qui prend soin de nous quoi qu'il arrive.