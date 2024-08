Animal Jack Tome 4 : Le réveil des dodos

Pars à l'aventure avec Jack, à la découverte d'espèces disparues ! Jack a le pouvoir extraordinaire de se transformer en l'animal de son choix, et de communiquer avec toute la faune. Ainsi, à la veille des vacances, il n'a qu'une hâte : retrouver ses amis les animaux ! Pourtant, en visite chez son grand-père, Jack fait la rencontre d'un étrange volatile qui ne le comprend pas. C'est un dodo, une espèce disparue. Bientôt, d'autres espèces éteintes réapparaissent et s'en prennent à la technologie, sans que Jack ne parvienne à les apaiser. Ces oiseaux d'un autre temps se sont-ils perdus dans la campagne, ou une menace plane-t-elle sur Jack et sa famille ?