Les Aztèques. Voyage à travers l'histoire

Voyage à travers l'histoire ! Pars à la rencontre de l'Egypte ancienne et des Aztèques. De leur art à leur culture, en passant par leurs rituels et les avancées scientifiques, découvre pourquoi ces civilisations étaient si impressionnantes. Soulève les rabats et déplie les pages pour révéler les merveilles de l'Antiquité. Commence ton voyage à travers l'histoire sans plus tarder !