Les cartes du pardon

12 cartes d'affirmation pour vous libérer de votre passé et progresser au coeur de l'amour, par Louise Hay. Louise Hay a conçu ces cartes pour vous aider à créer le pardon dans votre quotidien ! Pardonner signifie abandonner les regrets, la tristesse, les blessures, la peur, la culpabilité, le blâme, le ressentiment, parfois même le désir de vengeance. Comment commencer ? En étant prêts à vous détacher du passé. Préparez-vous à vous affranchir de votre attachement émotionnel lié à vos souvenirs d'hier. Le passé est révolu et un nouveau jour s'annonce. Vous pouvez vous libérer en changeant votre pensée. Plus vous pardonnerez, plus vous aurez d'amour à exprimer. Etre victime n'a rien d'amusant. Refusez d'être impuissants. Revendiquez votre propre pouvoir ! Choisissez une carte chaque matin. Elle incarnera votre message positif pour la journée.