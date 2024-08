Le Coeur des démons Tome 2 : Le cauchemar en lui

Les Aeons sont la première civilisation. Immortels et secrets, ils se tiennent à l'écart des hommes. Wynter se trouve bien malgré elle prise entre les Anciens et les Aeons, en conflit depuis des millénaires. Son convent a demandé l'asile au Coeur des démons, le refuge des monstres, fondé par sept Anciens qui s'engagent à protéger les nouveaux résidents et à ne jamais les remettre à des étrangers. Mais le prix à payer est conséquent. Wynter porte la marque de Caïn sur la paume de sa main, indiquant qu'elle est à son service et qu'il détient des droits sur son âme. Alors que leur relation s'intensifie, la sorcière devra faire un choix qui pourrait s'avérer irrévocable. Caïn ne peut lui révéler le secret de la créature cauchemardesque qui vit en lui, le monstre qui pourrait détruire celle qu'il aime plus que tout au monde. Malheureusement, son frère Abel est décidé à se venger et la guerre se profile à l'horizon. Caïn déchaînera tous les feux de l'enfer pour protéger Wynter et la garder à ses côtés pour toujours...