Physiologie de l’entraînement et de la performance sportive. 6e édition

Cette sixième édition mise à jour établit un lien constant entre les bases physiologiques et leurs applications pratiques à la performance sportive. Avec cette 6e édition, nous fêtons les 25 ans de ce livre de référence en physiologie du sport. Dans cette édition, l'auteure a intégré les toutes nouvelles découvertes en matière d'entraînement physiologique pour tendre vers une approche physiologique individuelle et pratique du sportif. Pour cela, chaque chapitre aborde la théorie et les applications pratiques pour l'entraînement. Ce livre est écrit tout spécialement pour celles et ceux qui souhaitent maîtriser les notions de physiologie indispensables au bon entraînement. Tout pratiquant et professionnel exigeant et curieux de progresser dans la connaissance trouvera dans ce livre une étude approfondie des transformations énergétiques opérées par toute activité physique en fonction de son intensité, de sa durée, de sa forme et de son environnement.