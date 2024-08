Humeurs. Fabrice Hyber Villa Cavrois

Cet été, la villa Cavrois donne carte blanche à Fabrice Hyber Dialoguant avec l'architecture de Robert Mallet-Stevens, Fabrice Hyber questionne des problématiques liées à l'écologie et à nos modes de vie. L'artiste présentera des oeuvres emblématiques de son travail ainsi qu'une création originale exploitant une parcelle historique de la villa, non encore ouverte à la visite. Publié à l'occasion de l'exposition dans la collection " Un artiste / un monument ", ce catalogue est l'opportunité de s'approcher au plus près de l'art de Fabrice Hyber.