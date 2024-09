ID Reflex’ Dépendance. Rôles et statuts de l'aidant et de l'aidé

Qu'est-ce que la dépendance ? Etre aidant, c'est quoi ? Quel est son rôle ? Quels sont ses droits et aides ? Etre aidé, c'est quoi ? Quels sont ses droits et aides financières ? Autant de questions auxquelles répond ce dépliant qui décrit le rôle et les contributions de chacun. Son but : vous permettre d'appréhender la situation de dépendance. Toutes les étapes et situations d'un aidant et d'un aidé sont évoquées. Quels sont les problèmes rencontrés, les solutions qui peuvent être appliquées... et les conséquences que cela entraine. L'ensemble des cas de figures est passé en revue : amélioration de la situation familiale, optimisation de la gestion, et anticipation des problématiques pouvant survenir. La présentation pratique par fiches thématiques, permet de s'approprier les situations individuellement. Véritable mode d'emploi, ce dépliant clair et complet présente toutes les connaissances nécessaires. A la fois pédagogique et pratique, il est conçu pour une lisibilité et un accès immédiat à l'information.