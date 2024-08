J'ai surmonté mon handicap comme un poisson en haute mer

" C'était un petit peu tôt à neuf ans pour me casser le col du fémur... " A la suite d'une chute dans la cour de récréation, Guislaine Westelynck apprend qu'elle souffre d'une maladie apparentée à l'ostéogénèse. Sa vie bascule. Se succèdent alors de multiples opérations, mais Guislaine découvre malgré tout la chaleur humaine, la solidarité et les fous rires qui effacent les douleurs, dans le centre de rééducation qu'elle a intégré. A l'adolescence, elle fait l'expérience de la natation qui est pour elle une révélation. Son corps " mal foutu " devient soudain léger, sans souffrance, libre, la faisant naître à une autre énergie : celle de la gagne. Elle se transforme en " poisson de haute mer ", remporte de multiples médailles, et devient entraîneure de l'équipe de France de Natation. A travers ce récit intimiste Guislaine Westelynck partage avec nous son enfance, ses passions et ses ruptures, le deuil douloureux de son fils, son désespoir, mais aussi ses victoires. Elle nous démontre que la force de vie qui l'habite et l'a aidée à devenir la figure incontournable du Handisport qu'elle est aujourd'hui est une énergie qui se partage. Celle d'une femme et d'une athlète accomplie, à qui la vie a enseigné la résilience, mais aussi à rester debout, toujours debout, surtout debout...