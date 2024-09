Cahiers de Littérature Orale N° 94/2023 : Bob Dylan, le pluriel des voix

Un numéro des Cahiers de littérature orale qui se consacre à l'exploration ethnopoétique de l'oeuvre de Bob Dylan. Bob Dylan occupe une position unique dans l'histoire culturelle récente de par son intégration croissante au sein du champ littéraire, symbolisée par la surprise du Nobel 2016. Ce numéro des Cahiers de littérature orale se veut une exploration critique de l' "événement Dylan" à la lumière de l'ethnopoétique et de la question de la polyphonie vocale, entendue à la fois dans un sens empirique et de façon plus abstraite, aux niveaux culturel, social et historique. La voix dylanienne est plurielle, et l'intégration de voix multiples en elle mobilise des enjeux d'intertextualité, d'autorité, de performance, de pragmatique et d'interprétation. Ce volume est complété par un code d'entextualisation de chansons qui pourra constituer un outil méthodologique précieux pour l'étude du corpus dylanien comme de tout autre corpus chanté.