Guide du mode de vie du bodhissattva. Quand l'altruisme apporte beaucoup de joie et tout son sens à la vie

Transformer notre attitude égocentrique habituelle en amour, bienveillance et altruisme ; Transformer nos opinions confuses habituelles en une profonde sagesse ; Devenir un ami du monde qui, motivé par la compassion, cherche à atteindre l'illumination pour le bien de tous les êtres vivants. Ce célèbre poème pour la vie quotidienne, universellement apprécié, a inspiré des générations de bouddhistes et de non-bouddhistes depuis qu'il a été composé au VIlle siècle par le grand maître bouddhiste Shantidéva. Cette nouvelle traduction, réalisée sous la direction de Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché, transmet la grande lucidité et la beauté poétique de l'original, tout en préservant son plein impact et sa perspicacité spirituelle. Quand l'altruisme apporte beaucoup de joie et tout son sens à la vie : Lire les vers lentement, tout en contemplant leur signification, aura un effet profondément libérateur sur notre esprit. Le poème suscite des états d'esprit positifs particuliers, nous faisant passer de la souffrance et du conflit au bonheur et à la paix. Il nous présente progressivement l'ensemble de la voie qui mène à la paix intérieure suprême de l'illumination, le véritable sens de notre vie humaine.