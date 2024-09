Immensités impériales et vies minuscules. Hommages à Thomas Calvo

Thomas Calvo est l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire de l'Amérique ibérique et du Mexique colonial. Il fut enseignant et chercheur à Perpignan, à l'université de Pau, à l'université Paris Nanterre (1990-2007) et désormais au Colegio de Michoacán (Mexique). Son oeuvre qui couvre près d'un demi-siècle est absolument foisonnante. Elle présente des formats variés, articles de recherche, textes de vulgarisation, synthèses. Elle épouse les grandes orientations historiographiques de son temps, démographie historique, histoire urbaine, micro-histoire, histoire connectée. Elle touche, depuis le monde colonial de la Nouvelle-Espagne et toujours à partir d'une analyse rigoureuse de pièces d'archives, à des objets finalement très contemporains (race, métissage, insécurité, mondialisation) tant le Mexique colonial fut-il cet immense laboratoire des évolutions actuelles. Ce volume, une quinzaine d'articles publiés entre 1972 et 2020, regroupe une partie de son oeuvre rédigée dans la langue de Cervantès et désormais traduite.