Robert Merle : roman

Robert Merle (1909-2004) fait partie de ces auteurs que l'on lit toujours beaucoup mais qui ont été rejetés un peu à la marge de la grande histoire de la littérature. Dans ce livre, Chloé Thomas, mêlant à l'essai quelques singeries qui sont autant d'hommages, tente d'élucider les voies qui ont présidé à cette destinée, et invite à se replonger avec délices dans une oeuvre majeure du vingtième siècle. En 2004, le 27 mars, Robert Merle meurt dans sa maison des Yvelines, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans. Il laisse une douzaine de romans, treize tomes d'une saga historique, quelques biographies, trois volumes de théâtre, une thèse, une poignée de traductions, six enfants. En 2004, le 27 mars, j'ai dix-huit ans, j'habite à Orléans, j'ai commis dix ans plus tôt un roman gothique-sans-le-savoir intitulé La Chatte fantôme vendu à la kermesse de mon école, j'ai eu un amant et demi (ça dépend comment on compte) et ils m'ont quittée tous les deux, plus tard je veux faire critique de rock ou bien primatologue, j'aime pas lire et je fume.