Introduction à l’analyse des politiques publiques d’aménagement. Une approche pratique

Une analyse des impacts des politiques publiques sur les infrastructures et projets urbains. Cet outil pédagogique intéressera autant les analystes et les développeurs de politiques publiques que les étudiants qui souhaitent se former à l'évaluation d'impact des politiques publiques urbaines. Il sera une référence pour les chercheurs et les décideurs publics, afin d'évaluer les effets, directs et indirects, des actions et politiques publiques liées à l'aménagement des villes et des territoires. Il sera particulièrement utile aux étudiants en économie (économétrie appliquée et analyses de politiques) et aux étudiants en gestion immobilière (les fondamentaux des approches hédoniques et de la méthode des ventes répétées) ainsi qu'aux étudiants en aménagement et développement. Une série d'exercices commentés avec codes pour implémenter les analyses enrichira l'ouvrage. Les codes peuvent facilement être récupérés et appliqués à d'autres problèmes, ils fournissent un excellent départ pour des économistes qui s'y connaissent peu en analyses statistiques, le but étant essentiellement de démystifier plusieurs approches mobilisées en analyses de politiques sans pour autant faire appel à des équations et des preuves mathématiques. Un livre essentiel pour améliorer la prise de décisions dans les investissements publics.