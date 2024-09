50 règles essentielles grec moderne

Outil pratique, cet ouvrage répertorie 50 règles indispensables à la connaissance du grec moderne. Pour chaque fiche, retrouvez : - l'essentiel à retenir afin d'éviter de nombreux écueils et parer aux erreurs les plus courantes ; - des exemples détaillés avec les principales difficultés ; - des exercices d'application corrigés pour un entraînement efficace. En annexe, des tableaux vous aideront à acquérir de solides notions en grammaire, conjugaison et vocabulaire. Clair et complet, il s'adresse aussi bien à des étudiants qu'à des adultes désireux d'entretenir leur pratique de la langue.