Joey Santana Tome 2 : Offense

Tout s'accélère dans ce tome deux ! Joey doit apprendre à devenir une louve garou, mais son esprit est troublé. Est-ce qu'elle perd la tête ? Est-ce que je suis en train de devenir folle ? Il y a de quoi se poser la question ! Depuis la mort de mon père, je suis victime de terreurs nocturnes et d'insomnies à répétition. Pas si grave ? Le souci, c'est qu'en plus, je perds connaissance et que je me réveille dans des endroits bizarres. Reed, le fils de l'Alpha qui m'a sauvée et recueillie, prétend m'avoir vu faire des choses dont je n'ai aucun souvenir. Maintenant, il ne me lâche plus d'une semelle, bon sang ce qu'il peut être énervant ! Et voilà qu'en prime, je suis accusée de meurtre ! Alors, je décide de signer un pacte avec l'être surnaturel le plus louche de tout le district surnaturel. Fausse bonne idée ? D'un côté, ce pacte pourrait me permettre d'éviter la prison, d'un autre côté, il me lie à ce type. Je lui dois une faveur, qu'il pourrait réclamer à tout moment. On dit que les ennuis n'arrivent jamais seuls. Un autre homme a été assassiné, et la tension entre les humains et les surnaturels monte encore d'un cran. Les humains veulent à tout prix instaurer la Loi d'Enregistrement, qui obligerait les surnaturels à se faire recenser. Ca ne sent pas bon ! Le Sénat doit voter, et le décompte est lancé. Bientôt, ils vont nous traquer... Avertissement : cet UF parle d'une héroïne badass qui a l'impression de perdre la tête, d'un métamorphe un peu trop protecteur et d'une enquête pour meurtre qui menace l'équilibre entre les humains et les surnaturels.