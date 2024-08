You, Again

- De toute façon, je ne veux rien avoir à faire avec l'industrie de la romance. C'est une distraction qui rend les femmes dépendantes des hommes et les maintient en perpétuelle quête de validation, décrète Ari. - Vous êtes-vous forgé cette opinion sur la base de votre expérience personnelle ? répond Josh. Ou en vous fondant sur quelques lectures d'introduction aux études féminines ? - Vous êtes toujours aussi condescendant ? - Vous êtes toujours aussi naïve ? Quand Ari rencontre Josh pour la première fois, cela fait des étincelles. Ils se détestent. Instantanément. Ari fait du stand-up et ne dort jamais sur place après un coup d'un soir. Alors que Josh, qui a tout du gendre idéal, cherche la femme de ses rêves. Ils n'ont absolument rien en commun... sauf qu'ils couchent avec la même femme. Chaque fois qu'ils se recroisent, ils se promettent que ce sera la dernière. Mais des années plus tard, alors qu'ils sont tous deux sous le choc d'une rupture qui a brisé leur ego, une énième rencontre fortuite débouche sur un lien surprenant : l'amitié. C'est mieux qu'une histoire d'amour. Jusqu'à ce qu'un soir, les frontières tacites de leur relation platonique commencent à s'estomper... "Une histoire fraîche, pleine d'esprit et romantique à souhait ! " Ali Hazelwood "Cette relecture de Quand Harry rencontre Sally qui inverse les genres est destinée à tous ceux qui aiment les romances avec des personnages réalistes et imparfaits". NPR "Une relecture de Quand Harry rencontre Sally qui raconte l'histoire de deux ennemis devenus amis, puis amants, au cours d'une décennie à New York. C'est un récit cru, adorable et hilarant". USA Today "Le roman de Kate Goldbeck bouleverse les normes de genre et aborde la romance avec une franchise qui reflète les défis des relations amoureuses contemporaines". Entertainment Weekly "Une romance narrée à la perfection ! Un premier roman spectaculaire ! " Christina Lauren "L'influence de Quand Harry rencontre Sally est évidente. Goldbeck ressuscite ce classique pour l'adapter à l'époque. Le résultat est plein d'esprit, d'émotion et profondément romantique". Publishers Weekly "Si la couverture ne suffit pas à vous convaincre - une ambiance à la Quand Harry rencontre Sally aux couleurs de l'automne - alors peut-être que le pitch fera le reste... On ne doute pas instant que Nora Ephron elle-même approuverait". Paste Magazine "You, Again est un coup de maître. Je serai la première sur les rangs pour les prochains livres de Kate Goldbeck". Ava Wilder "Ce livre est cru et sexy. Ari et Josh me manquent déjà désespérément". Rachel Lynn Solomon "Un hommage brillant à ce que la comédie romantique offre de mieux". Alicia Thompson