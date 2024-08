La forêt est un personnage de contes et de légendes, un lieu à la fois sacré et sauvage, tour à tour attirant et inquiétant. Notre lien ancestral à la forêt reste très profond et toujours intact. Cette affinité entre l'homme et l'arbre accompagne Alexandre Vigot depuis son Auvergne natale jusque dans la réserve du Dja au coeur du bassin du Congo. Sa quête spirituelle, sensorielle et humaine l'emportera sur les traces du peuple Baka et de ses traditions, où les cérémonies et les danses servent d'appel à la manifestation de l'esprit des bois : le Djengui. Dans la forêt hantée par les êtres naturels, la magie n'est jamais loin. Les photographies de ce livre, fruit de cinq années de travail, sont réalisées au moyen format argentique, en noir et blanc. Au gré des rencontres avec les chefs de tribus de la sylve et les défenseurs forestiers français, il renoue avec le végétal et avec son histoire familiale.