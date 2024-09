100 fiches pour comprendre la gestion

Cet ouvrage fournit en 100 fiches structurées et didactiques l'essentiel des connaissances à maîtriser en gestion : la stratégie, la gouvernance et le fonctionnement de l'organisation, la communication et le système d'information, les ressources humaines, la comptabilité, la finance et le contrôle de gestion, le marketing, la vente, le management international, la logistique et la gestion de projet, l'entrepreneuriat.