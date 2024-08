L'Archange Michael, l'épée de lumière. Cartes oracle

Découvrez les nombreux visages et les merveilleux dons de l'Archange Michaël, et approfondissez votre connexion avec le monde angélique grâce cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées. L'archange Michaël est souvent décrit comme un " ange guerrier " alors que son épée de lumière nous invite à faire l'expérience de sa nature angélique afin de bénéficier de son énergie de sécurité, de protection et de vérité. Grâce à cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées et son livre explicatif, vous recevrez une guidance divine sur vos relations, votre carrière, votre mission de vie, et bien plus encore. La puissance de l'épée de l'Ange bleu saura briser tout ce qui n'a plus cours et vous mener vers la vie remplie d'amour et d'abondance que vous méritez pleinement !