Août 1944. Le débarquement de Provence raconté par ceux qui l'ont vécu

Le 15 août 1944, les Alliés - dont une armée française reconstituée et opérationnelle - débarquent sur les plages de Provence, puis mènent une campagne qui débouche sur la libération de la vallée du Rhône, des Alpes, du Languedoc et du Massif central. Cette campagne s'achève par la libération de Lyon et la jointure avec les unités venant de Normandie, au nord de l'Ain. Dix ans après "Provence 1944" (Gaussen, 2014), Jérôme Croyet a rassemblé de nouveaux documents et témoignages de militaires et de civils, issus de fonds privés et publics, qui nous offrent une lecture encore renouvelée d'un événement trop souvent occulté de notre récit national au profit du débarquement de Normandie. Or, c'est autant au sacrifice des hommes venus de Méditerranée qu'à ceux débarqués sur les rives de la Manche que notre pays doit sa liberté.