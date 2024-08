Individu et communauté. Méthode et exercices

LA référence littéraire des CPGE scientifiques ! Traitant du sujet de Lettres et Philosophie des classes préparatoires scientifiques pour la session 2024-2025, cet ouvrage réunit des spécialistes des différentes oeuvres au programme pour offrir un volume extrêmement pratique et intelligent dans une collection plébiscitée par les élèves et leurs professeurs. L'ouvrage ne donne pas des corrigés bruts mais guide l'élève pas à pas vers l'autonomie par une série d'exercices progressifs, pour qu'il s'approprie les méthodes attendues aux épreuves. Complément du manuel, ce véritable guide pratique propose : des fiches pratiques, des conseils d'enseignants de prépas, un guide pas à pas, des exercices progressifs, des corrigés commentés, des cas pratiques pour les différentes banques d'épreuves, des lexiques pour enrichir les copies, les erreurs à éviter.