Concours Moniteur-éducateur. Epreuves écrites et orales en 45 fiches, Edition 2025-2026

Une préparation sans équivalence, rapide et efficace aux concours d'entrée en écoles pour devenir moniteur-éducateur (ME). Sous forme de 46 fiches synthétiques, le candidat trouvera dans ce livre : - les connaissances indispensables du programme - la méthode pour chaque épreuve - des entraînements corrigés : 110 questions et exercices, une simulation d'entretien - enrichis de "conseils du formateur" pour préparer toutes les épreuves du concours ME : - épreuves écrites d'admissibilité : résumé de texte, argumentation, commentaire, analyse et compréhension de texte, synthèse de documents, QCM et QROC, tests psychotechniques - épreuves orales d'admission : entretiens individuels avec un jury, entretiens collectifs relevant de la dynamique de groupe, discussion à partir d'une réflexion personnelle sur un thème relatif à un problème social ou éducatif