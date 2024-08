Le tout-en-un Score IAE-Message. Edition 2025

Réussissez votre préparation aux épreuves du Score IAE-Message grâce à notre livre Tout-en-un et ses 13 tests blancs interactifs ! Le Score IAE-MESSAGE se présente sous la forme de 170 questions réparties en 4 épreuves : - culture générale, économique et managériale (50 questions) ; - compréhension et expression écrite en français (50 questions) ; - raisonnement logique et numérique (20 questions) ; - compréhension et expression écrite en anglais (50 questions), auxquelles le candidat doit répondre avec justesse et le plus rapidement possible dans un délai de 3 heures. Cet ouvrage super complet propose une méthode efficace pour atteindre 400 points au Score IAE-MESSAGE. Toute l'efficacité de la collection Admis pour : - organiser vos révisions grâce à un planning de révisions ; - maîtriser chaque épreuve grâce à une méthode pas à pas et à des conseils pour le jour J, des stratégies de réponse et des astuces des formateurs ; - approfondir vos connaissances à l'aide de cours complets et synthétiques ; - s'entraîner avec 1 600 QCM d'entraînement corrigés, classés par grands thèmes. + OFFERTS en ligne : - 13 sujets blancs interactifs corrigés ; - un planning personnalisable ; - un fil d'actu mois par mois.