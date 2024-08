La Danse des damnées

Dans la chaleur étouffante de Strasbourg au XVIe siècle, une jeune femme danse inlassablement, propageant une malédiction qui ensorcelle d'autres femmes. Strasbourg, 1518. Dans la chaleur étouffante de l'été, une femme, seule, se met à danser sur la place de la ville. Elle danse des jours durant, sans s'arrêter, infatigable, possédée, avant d'être rejointe, petit à petit, par des centaines d'autres femmes. Non loin de là, Lisbet est enceinte. Aux côtés de son mari et de sa belle-mère, elle s'occupe des ruches et de leurs abeilles, en attendant le retour d'Agnethe, sa belle-soeur, purgeant sept ans de pénitence dans les montagnes pour un crime que tous taisent. Alors que la ville semble s'effondrer sous la chaleur et les pas des danseuses, Lisbet se retrouve prise dans un tourbillon de secrets, d'interdits et de passion, une mélodie à en perdre la raison...