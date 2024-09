A la demande de son agent, le célèbre écrivain israélien Yoel Blum accepte de retourner à Amsterdam, sa ville natale, en dépit de la promesse faite à sa défunte mère. Alors qu'il visite le Musée historique juif, un film d'archives attire son attention : sur les images en noir et blanc qui montrent la vie de l'avant-guerre, il voit sa mère, souriant et portant dans ses bras un bébé qu'il ne reconnaît pas. Si cet enfant n'est ni sa soeur, ni lui, qui est-il ? Et pourquoi sa mère ne lui en a-t-elle jamais parlé ? Bouleversé, Yoel décide de reconstituer pièce par pièce le passé de sa mère. A mesure qu'il se rapproche de la vérité, il en est sûr : cette femme incroyable deviendra le sujet de son prochain roman. Dans ce récit inoubliable, Emuna Elon mêle habilement passé et présent pour tisser une histoire riche en rebondissements et en émotions. "Poignant. Un de ces livres qui ne se laissent pas facilement oublier". Le Figaro Emuna Elon est une autrice israélienne, journaliste et militante pour les droits des femmes, qui a reçu plusieurs prix littéraires en Israël. Issue d'une famille de rabbins et d'intellectuels, elle a grandi entre Jérusalem et New York. Une maison sur l'eau est son premier roman traduit en français.