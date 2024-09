L'Oracle de la lumière intérieure (jeu de cartes divinatoires). Surmonter les blocages émotionnels

Associez la force vibratoire des minéraux aux chakras pour vous guider au quotidien. Explorez les profondeurs de votre être à travers les enseignements des cristaux. Chaque carte capture la beauté, les vertus et la puissance des pierres, illuminant votre chemin vers la connaissance de soi et la croissance spirituelle. Que vous cherchiez guidance, inspiration ou simplement un moment de relaxation, laissez-vous emporter par la lueur étincelante de votre lumière intérieure. La fleur de vie, présente au verso des cartes, vous permettra de purifier et recharger vos cristaux. Inclus : 50 cartes, un livre de 128 pages.