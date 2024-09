Va où la rivière te porte

Lumineux et envoûtant ! Victoria a dix-sept ans et gère d'une main de maître le verger de pêches de son père, dans une petite ville du Colorado. Lorsqu'elle rencontre par hasard Wil, un jeune vagabond au passé mystérieux, la vie semble lui sourire. L'étincelle qui s'allume entre eux va déclencher autant de passion que de malheurs. Au coeur des lacs, des montagnes et des rivières, Victoria saura-t-elle faire face aux changements de son temps tout en sauvant sa propre vie et celle de son verger ?