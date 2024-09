La collectionneuse de secrets

La thérapie du bonheur ! Janice est femme de ménage à Cambridge et adore collectionner les secrets et les histoires que les gens lui confient. Un jour, l'une de ses clientes lui demande de s'occuper de sa belle-mère âgée de 92 ans. D'abord réticente, Janice accepte à condition que l'acariâtre Mme B. lui raconte son histoire... Et si, sans le savoir, ce duo improbable était en passe d'inventer une thérapie du bonheur ? Un récit sensible et drôle, devenu le succès de l'année en Grande-Bretagne.