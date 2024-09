Objectif avocat. Tout ce que vous devez savoir sur la profession d’avocat et comment le devenir

La profession d'avocat fascine, interroge, intrigue. Elle fait également rêver de nombreux étudiants en droit qui souhaitent porter la robe. Mais quelles sont les étapes pour devenir avocat ? Quelle est l'importance des notes dans le parcours vers le Barreau ? Comment anticiper et gérer les coûts des études de droit ? Doit-on s'inscrire à une prépa pour réussir l'examen du Barreau, le fameux CRFPA ? Et au-delà des études, quelle est la réalité du métier d'avocat ? Quels sont les défis principaux auxquels les jeunes avocats sont confrontés en début de carrière ? Un avocat gagne-t-il bien sa vie ? De quelle manière peut-on équilibrer vie professionnelle et vie personnelle ? Comment gérer efficacement le stress et les pressions liés à la profession ? Comment un avocat se spécialise ? Et si je ne veux ou ne peux pas défendre certains cas ? Léa Mendoza, alias LeaLaw sur les réseaux sociaux, démystifie les idées reçues pour vous fournir une vision complète du métier avec des conseils pratiques pour passer du statut d'étudiant à celui d'avocat. Ce livre constitue un outil précieux pour qui veut comprendre le métier d'avocat... Et le devenir.