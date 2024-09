Construire un projet de recherche en sciences humaines. 2e édition

Mener une recherche en sciences humaines et sociales nécessite rigueur et méthode. Partant d'une thématique de départ, le chercheur devra élaborer une problématique, émettre des hypothèses, identifier des variables, choisir les outils d'investigation les plus pertinents et la procédure d'analyse appropriée. L'auteur propose dans cet ouvrage une approche synthétique des connaissances nécessaires à tout étudiant en sciences humaines et sociales pour mener à bien un projet de recherche. Illustrées d'exemples concrets, toutes les étapes de la recherche sont décomposées afin de répondre au mieux aux questions les plus fréquemment posées.