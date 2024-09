Abrégé d'analyse de contenu. Une procédure objectivable

L'analyse de contenu est une procédure d'analyse du dire qui permet un contrôle ultérieur sur la recherche et la réalisation de comparatifs. Cette méthode tente de répondre aux exigences de rigueur et de fiabilité par une administration de la preuve. Pour rendre véritablement accessible cette procédure d'analyse, cet ouvrage propose de nombreux exemples de sa pratique sur des discours individuels et sur des discours collectifs, spontanés et composés. Cet abrégé vise un savoir-faire nécessaire à tout chercheur, confirmé ou débutant, qui souhaite rendre objectivable l'analyse d'énoncés.