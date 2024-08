Exporter. Pratique du commerce international, 28e édition

Il présente les concepts qu'il convient aujourd'hui de maîtriser pour développer et consolider les positions de l'entreprise sur les marchés étrangers. Cette nouvelle édition tient compte des nouveaux équilibres géopolitiques (crise sanitaire et conflits récents...) et de l'évolution des techniques commerciales marketing, de négociation (réseaux sociaux, face to face...) Le lecteur y trouvera également des outils qui lui permettront de gérer efficacement les opérations de commerce international compte tenu des évolutions récentes introduites par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. 29 modules abondamment documentés regroupés en 8 parties : - Elaborer la stratégie de développement international ; - Choisir les modes d'entrée sur les marchés étrangers ; - Construire la politique marketing ; - Définir et déployer la politique commerciale ; - Optimiser la logistique ; - Gérer la dimension financière des opérations internationales ; - Intégrer la dimension juridique ; - Evoluer à l'international. 108 fiches techniques, regroupées en fin d'ouvrage, développent d'une manière synthétique et illustrée une technique ou un aspect particulier. Exporter propose également de nombreux exemples de cas d'entreprises, des conseils, des éléments spécifiques aux relations intracommunautaires et des références bibliographiques. Exporter s'adresse aux étudiants en commerce international et aux responsables des entreprises exportatrices ou importatrices.