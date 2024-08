Auxiliaire de puériculture. Entrée en IFAP, Edition 2023

Votre coach pour intégrer la formation d'auxiliaire de puériculture en IFAP ! > Un coaching renforcé avec témoignages de formateurs et de candidats ayant réussi leur sélection en IFAP > Tous les conseils de formateurs et de membres du jury pour préparer son dossier et les points clés pour se démarquer > Une méthodologie renforcée par des entraînements guidés pour rédiger son CV, sa lettre de motivation et mettre en valeur son parcours scolaire et/ou professionnel. > Une méthodologie détaillée pour réussir l'épreuve orale d'admission > Toutes les connaissances indispensables à maitriser sur les thèmes de culture sanitaire et sociale synthétisées en fiches > Un ouvrage mis à jour avec le nouveau référentiel du diplôme d'auxiliaire de puériculture > Les + Foucher : Des vidéos d'entretiens avec le jury pour parfaire sa préparation 16 planches anatomiques tout en couleurs pour consolider ses connaissances en biologie. Nouveauté : 100 QCM interactifs pour tester ses connaissances !