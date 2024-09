Le monde de la tauromachie se décline entre la beauté sauvage du campo où grandissent en quasi-liberté les toros braves et l'extraordinaire scène des arènes où un torero vient les défier... Dans les élevages, sur la piste et dans les coulisses, Blaise Volckaert a fondu son objectif dans le décor d'ombres et de lumières pour saisir le plus respectueusement la solennité du mystère taurin et l'art qui le porte. Un noir et blanc puissant qui trouve une illustration narrative dans les histoires de corridas contées par Christophe Chay et Jacques Durand. D'Arles à Nîmes, en passant par Istres, Mauguio, le campo de Crau et des Alpilles, Las cinco menos cinco immerge le lecteur à cinq minutes du début de la corrida avant d'y entrer de plain-pied, porté par la puissance de ses acteurs et de leurs rituels.