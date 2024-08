Je m'entraîne au calcul mental CE1 Kimono. Edition 2024

Progresser toute l'année en s'entraînant réguliéremernt en calcul mental - Des exercices de difficulté progressive pour s'entraîner au calcul mental et acquérir des automatismes rapidement - Une programmation annuelle structurée complémentaire à toute méthode utilisée en classe - Des autocollants de récompenses pour mettre en valeur les réussites de l'élève - Des activités ludiques et un univers graphique expressif et motivant + Offert si vos élèves ont cet ouvrage : le cahier numérique enseignant avec les corrigés au clic