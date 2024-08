Les émotions les doigts dans le nez. Le guide de survie des pré-ados

Un guide de 96 pages qui aborde avec humour et sérieux toutes les émotions ressenties par les ados de 9 à 14 ans qui peuvent les submerger. Comment faire face à la peur, aux angoisses, à la colère, à l'impatience mais aussi à l'amour, la joie ou encore la déception, comment surmonter sa tristesse et reprendre confiance en soi, comment exprimer aux adultes ce que l'on ressent ? Comment identifier ses émotions, les accepter et mieux comprendre les besoins qu'elles expriment ? Un ouvrage rédigé par des spécialistes qui permet d'accompagner les ados et les aider à gérer leurs émotions pour en faire une force !