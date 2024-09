Le cantique aux ténèbres

"Et, par un jour de gloire, l'Amant vint. Il surprit les yeux cernés de la jeune femme, son énervement attentif, la langueur de son corps accablé de vie. Il comprit. Il ne perdit pas un temps précieux en prières qui n'auraient pas été comprises et qu'il n'aurait pas su dire , car, devant cette adorable statue de chair en délire, il était lui-même la proie du dieu. Il se pencha sur elle, sans hâte, et, soutenant la tête pour qu'elle ne chût pas sous le fardeau du trésor qu'il allait lui confier, il prit les lèvres d'Emmeline en un long baiser où coula la Paix."