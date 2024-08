Demigods Academy Tome 3 : Aphrodite

SECRETS. TRAHISONS. MENSONGES. Grâce à l'intervention d'Hadès, Lucian est revenu à la vie. Melany, tiraillée entre le jeune homme qu'elle croyait perdu à jamais et le dieu des ténèbres aux nombreux secrets, voit ses émotions mises à rude épreuve. Mais avant qu'elle n'ait le temps de mettre au clair ses sentiments, une nouvelle menace apparaît : les anciens Titans se déchaînent, provoquant des catastrophes sans précédent dans le monde entier. L'armée des Dieux va enfin pouvoir prouver sa valeur, et Melany devra décider à quel camp elle appartient. Une guerre est sur le point d'éclater. Elle est la seule à pouvoir l'arrêter. Mais comment choisir entre l'ombre et la lumière ?