Les théories de l’harmonie et de la tonalité en France au XIXe siècle

Marc Rigaudière s'intéresse à l'histoire des théories de l'harmonie en France au XIXe siècle au prisme des écrits théoriques et didactiques en langue française qui ont été dédiés à ce domaine du savoir musical. Réfléchir aux différentes manières de théoriser les relations harmoniques qui s'établissent à différentes échelles est une tâche fondamentale de l'histoire des théories de la musique tonale. Cet ouvrage est donc construit autour d'un questionnement sur l'essence de la tonalité, qui organise et structure le discours musical depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'aux répertoires musicaux populaires actuels. L'auteur aborde les écrits théoriques de l'ensemble de la période du "grand dix-neuvième siècle" par un panorama synthétique. Il examine ainsi la transmission des savoirs théoriques, les différentes "écoles" qui résultent des filiations entre les théoriciens, et les habitudes rhétoriques qui caractérisent ces traités. Il propose ensuite un examen comparatif et critique des différentes approches des notions constituant les "systèmes d'harmonie" : intervalles et accords, progressions harmoniques, cadences, modulation, notes étrangères et accords fictifs, chromatisme et enharmonie. Grâce à cette analyse riche et variée, l'historien, le musicien et le professeur d'écriture trouveront dans cet ouvrage une approche historique et critique des notions clés de la théorie de l'harmonie et de la tonalité, qui sont toujours transmises aujourd'hui dans les classes des conservatoires et dans les universités.