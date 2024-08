Un gros livre plein de jeux, d'énigmes et d'infos sur le theme des dinosaures. dès 7 ans Les jeux de ce livre sont conçus pour encourager le développement de compétences clés numériques, verbales et les compétences de raisonnement non-verbal dont les enfants ont besoin a l'école et au delà. Les enfants vont adorer découvrir des faits sur les dinosaures les plus gros, les plus rapides et les plus dangereux, mais aussi tout un tas d'autres informations, en complétant les jeux préhistoriques de ce livre.