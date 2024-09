L'art de s'associer. Les secrets d’une association durable et efficace

25 ans d'association et 25 ans d'amitié, c'est possible ! Découvrez toutes les astuces pour construire des associations durables. Les bons associés font les belles entreprises ! Entreprendre à plusieurs n'est pas une mince affaire : beaucoup d'entreprises s'effondrent en raison de conflits entre associés. A l'inverse, une association réussie est la garantie de vivre une aventure entrepreneuriale pérenne. Les trois fondateurs de Babymoov partagent les leçons tirées de 25 ans de collaboration, sans en cacher les risques et difficultés à surmonter. A travers le récit authentique de leur expérience et les témoignages d'autres entrepreneurs inspirants, ils vous dévoilent : - les clés pour choisir les bons associés ; - les secrets pour se répartir les rôles et responsabilités de manière équilibrée ; - les stratégies pour surmonter les conflits et transformer les tensions en opportunités de croissance ; - les méthodes pour développer une confiance mutuelle et une vision partagée sur le long terme. Découvrez comment faire de votre association actuelle ou future un véritable atout pour réussir durablement à plusieurs !