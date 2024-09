Capital investissement. L'avenir du financement alternatif en Europe de l'Est

Cet ouvrage est un recueil de notes de cours, d'articles scientifiques publiés par l'auteur au cours des dernières années et de recherches complémentaires au cours desquelles Mihai Precup a travaillé dans le domaine des investissements dans différentes institutions financières internationales. Ce livre est une étude exhaustive et précise du capital-investissement et de son contexte. Il consacre une analyse particulière à l'évolution du capital-investissement en Europe de l'Est durant la période qui a suivi la crise mondiale qui a éclaté en 2020 avec la crise sanitaire due au coronavirus. L'ouvrage est une référence pratique pour les dirigeants d'entreprises souhaitant attirer de nouvelles sources de financement pour développer leur activité. Le financement par capital-investissement peut constituer une alternative aux modes traditionnels de financement des investissements des entreprises. De plus, les conclusions données ici peuvent constituer une ligne directrice pour les décideurs institutionnels qui souhaitent promouvoir le secteur des fonds d'investissement. Président de l'Agence de suivi et d'évaluation de la performance des entreprises publiques en Roumanie, Mihai Precup est également membre du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement (BEI) à Luxembourg. Ancien secrétaire d'Etat à la Chancellerie du Premier ministre de Roumanie, il a aussi assuré des cours de politiques monétaires et de capital-investissement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.