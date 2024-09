Le retour du viking

Norvège, VIIIe siècle En ce jour solennel, Kara est prête à refaire sa vie. A donner un père à son fils, et un compagnon à sa vie solitaire. Mais, alors qu'elle s'avance vers son promis, un scrupule douloureux retient ses pas. Malgré elle, le souvenir de son premier mari, et de la joie intense qu'elle éprouvait le jour de leurs noces, ne cesse de la hanter. C'est pourtant ridicule ! Cela fait des années qu'Ash a disparu et qu'elle lutte pour élever seule leur enfant, qui s'imagine être le fils d'un héros - bien que, en réalité, quel genre de héros abandonne son épouse au lendemain du mariage pour aller faire la guerre ? Mais soudain un cri retentit. Un homme s'est précipité pour arrêter la noce. Un homme qu'elle croyait disparu à jamais...