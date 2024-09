Le danger pour héritage ; Le mystère de Turquoise Canyon

Le danger pour héritage, Barn Han Rien, pas même son métier de journaliste d'investigation, n'a préparé Madelyn Kensington au scénario qu'elle vit. D'abord elle reçoit un coup de fil qui la presse de se rendre au domicile d'un milliardaire assassiné. Puis elle est prise pour cible sur l'autoroute par un inconnu. Et voilà qu'enfin elle est sauvée par le propriétaire du champ dans lequel sa voiture a atterri. Un homme aussi séduisant qu'énigmatique qui s'improvise garde du corps... Le mystère de Turquoise Canyon, Jenna Kernan Le coeur battant, Colt fixe Kacey. Ainsi, non seulement la jeune femme dont il était amoureux lorsqu'il était adolescent n'a jamais " fugué" , comme tous le pensaient, mais elle est enceinte et semble ignorer comment elle s'est retrouvée dans cet état... Bouleversé de la voir terrifiée, Colt, qui vit en reclus dans la montagne, décide de la prendre sous son aile et de l'aider à retrouver les hommes qui la pourchassent...