Pour le bonheur d'Aimée - Le destin du Dr Demetrios - Un retour, un mariage Prix Choc Pour le bonheur d'Aimée, Sue MacKay Elene a fait un long voyage pour retrouver le Dr Mattia Ricco. Mais sa détermination flanche quand elle fait face au bel Italien. Si son charme opère toujours sur elle, Elene n'est pas là pour se souvenir du baiser qu'ils ont échangé autrefois. Non, elle doit lui présenter le bébé qu'elle tient tendrement dans ses bras. Une jolie petite fille prénommée Aimée... Le destin du Dr Demetrios, Lois Faye Dyer Yannis Demetrios ne se reconnaît plus. Lui qui, hier encore, collectionnait les conquêtes, est tombé amoureux ! Pris à son propre piège, il n'a désormais plus qu'une idée en tête : retenir Jennifer et lui proposer de devenir sa femme... Mais - ironie du sort ! - la jeune femme, effrayée par sa réputation de don Juan, le fuit depuis la nuit qu'ils ont passée ensemble... Un retour, un mariage, Annie O'Neil Jayne a travaillé dur pour devenir la meilleure cardiologue pour enfants et depuis des années qu'elle exerce à Londres, elle ne vit que pour ses patients. Aussi est-elle réticente à prendre des congés dans sa ville natale. Surtout qu'un retour à Whitticombe serait trop riche en émotions. En effet, c'est là que vit encore l'homme qu'elle devait épouser...