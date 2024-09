Objectif : mariage à tout prix ! Un si attirant patron

Objectif : mariage à tout prix ! , Susannah Erwin Devenir l'épouse temporaire de Luke Dallas ? La clause n'était pas dans le contrat initial ! Si Luke l'a engagée c'était spécifiquement pour qu'elle lui déniche un mariage arrangé, améliore son image et sauve par là même son entreprise. Pas pour qu'il lui montre qu'elle a échoué dans cette mission et exige qu'elle joue les roues de secours alors qu'il la fascine depuis leur première rencontre. Un si attirant patron, Jules Bennett Afin d'obtenir des informations compromettantes sur sa belle-mère, star de téléréalité, qu'elle soupçonne d'avoir épousé son père uniquement par intérêt, Sophie se fait engager auprès de Nigel Townshend, P-DG de la société qui produit son émission. Contre toute attente, elle tombe sous le charme de Nigel et se prend à rêver d'un avenir avec lui. Un espoir qui laisse aussitôt place à l'hésitation : sauver son héritage ou donner une chance à sa passion naissante ? Romans réédités